Bochum: AOK und ADFC bringen Arbeitnehmer auf den Radsattel

Bochum "Mit dem Rad zur Arbeit" heißt die Mitmachaktion der AOK und des ADFC. Wegen der Corona-Krise beginnt sie erst im Juni. Es winken Preise.

Die Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und AOK startet coronabedingt erst am 1. Juni statt am 1. Mai.

„Viele Menschen haben in Zeiten von Corona das Rad für sich neu entdeckt. Das ist gut für die Gesundheit und für die Umwelt. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, um sich fit zu halten“, so AOK-Service-Regionsleiter Jörg Kock.

Die Krankenkasse und der Fahrradclub rufen alle Menschen in Bochum auf, zwischen dem 1. Juni und 30. September das Auto stehen zu lassen und an mindestens 20 (Arbeits-)Tagen mit dem Rad zur Arbeit oder für die Fitness zu fahren.

Wer zu Hause arbeitet, kann ebenfalls mitmachen

Auch wer im Homeoffice arbeitet, kann teilnehmen, das Radfahren dabei in den Alltag integrieren und ‚Fitness-Fahrten‘ in einen so genannten "Aktionskalender" eintragen. Damit reagieren die Veranstalter auf die durch die Pandemie derzeit veränderten Arbeitsbedingungen in zahlreichen Unternehmen.

Auch Pendler können mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams mit bis zu vier Personen.

Bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag steigert die Fitness

„Beim Radfahren ist es gut möglich, sich zu bewegen und gleichzeitig den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag steigert die Fitness und stärkt das Immunsystem“, so Kock. Im Vorjahr interessierten sich 33.000 Radler in Westfalen-Lippe für diese Aktion.

Die Teilnahmeunterlagen mit dem Aktionskalender sind unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de und in den AOK-Kundencentern abrufbar. Wer mindestens 20 Tage Rad fährt, nimmt an einer Verlosung von Preisen wie Fahrradzubehör teil.