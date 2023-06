Bochum: Anzahl der Scheidungen geht weiter zurück

Bochum. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Scheidungen in NRW um 4,5 Prozent. Wie lange die Ehen in Bochum im Vergleich zu NRW halten.

Im Vergleich zum Vorjahr 2021 ist die Anzahl der Scheidungen in NRW gesunken. Von 31.891 auf 30.448 Scheidungen, was einem Unterschied von 4,5 Prozent entspricht. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren stieg die Zahl jedoch leicht auf 246 Scheidungen.

Der Trend geht hin zu länger haltenden Ehen. Auch in Bochum

Über die letzten zehn Jahre haben die Ehen in NRW statistisch gezeigt, dass sie immer länger halten. Waren es in NRW 2021 im Schnitt noch 14,7 Jahre, so sind es jetzt 15,3 Jahre, wie IT NRW zeigt. Auch in Bochum ist dieser Trend zu sehen, da sich die durchschnittliche Ehedauer vor einer Scheidung auf 14,7 Jahre erhöht hat. Damit liegt Bochum etwas unter dem Durchschnitt in NRW.

Die Zahl der von Scheidungen betroffenen Kinder in NRW sinkt

Ein weiterer positiver Trend zeigt sich ebenfalls in der Anzahl der von Scheidungen betroffenen Kinder. Waren es 2021 in NRW noch 29.562 betroffene Kinder, so hat sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf 27.871 verringert.

Ehepartner oder Ehepartnerin? Die Anträge halten sich ungefähr die Waage

Im Jahr 2022 wurden 52,5 Prozent der Anträge auf Scheidungen von Frauen eingereicht, in 42,0 Prozent der Fälle ging der Antrag von Seiten des Mannes aus. Beidseitige Anträge machten rund 5,5 Prozent aus. Genaue Angaben zu den Statistiken speziell für Bochum liegen uns jedoch noch nicht vor.

