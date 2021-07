Bochum: Anwohner vereitelt Einbruch – Polizei sucht Täter

Langendreer. Ein aufmerksamer Anwohner konnte in Bochum-Langendreer einen Einbruch verhindern. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und bitten um Hinweise.

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Dienstagabend, 27. Juli, in Bochum-Langendreer sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten zwei unbekannte Männer, sich gegen 23.15 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Mansfelder Straße zu verschaffen. Als ein 42-jähriger Anwohner des Hauses auf die Geräusche vor der Haustür aufmerksam wurde, öffnete er diese, um nachzuschauen. Er entdeckte die beiden Männer und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die Unbekannten in Richtung Alte Bahnhofstraße.

Einbruch in Langendreer vereitelt – so werden die Täter beschrieben

Die Männer werden wie folgt beschrieben: beide ca. 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,83 Meter groß. Einer der Tatverdächtigen hat eine etwas dickliche Statur. Er wird als „deutsch aussehend“ beschrieben und trug eine dunkle Regenjacke. Der andere Mann ist schlank, nach Zeugenaussagen sieht er „südländisch“ aus und hat einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine Mütze.

Die Polizei bittet unter Tel. 0234/ 909 -4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

