Bochum: Anwohner überrascht Einbrecher – Zeugen gesucht

Ein Bochumer hat beim Nachhausekommen am Dienstagmittag Einbrecher in seinem Haus erwischt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Bochum. Ein Bochumer hat beim Nachhausekommen am Dienstagmittag Einbrecher in seinem Haus erwischt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Ein Anwohner hat am Dienstagmittag zwei Einbrecher in seinem Haus an der Straße „In den Böcken“ in Bochum-Harpen überrascht. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Kriminellen gegen 12.25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus. Als der Anwohner die Wohnung betrat, flüchteten die Einbrecher. Nach ersten Einschätzungen wurde bei dem Einbruch nichts gestohlen.

Die beiden Einbrecher sollen etwa 20 bis 21 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Außerdem sollen sie „südländisch“ ausgesehen haben. Einer der beiden sei korpulent und habe zur Tatzeit eine Basecap und ein graues Fleeceoberteil getragen. Der andere trug ebenfalls eine Basecap und sei etwas schlanker gewesen. Hinweise: 0234/909 41 35 oder -4441 (Kriminalwache).

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum