Verkehr Bochum: Anwohner fordern mehr Kontrollen in Tempo-30-Zonen

Bochum-Mitte. In verkehrsberuhigten Wohnstraßen werde immer häufiger gerast, beklagen Anwohner. Wo die Stadt Bochum und die Polizei Temposünder erwischt haben.

In jüngster Zeit häufen sich Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Raser in ihren Wohnstraßen. Insbesondere da, wo Tempo 30 gelte, werde die Geschwindigkeit vielfach überschritten. Mehr Kontrollen sollen die Autofahrer sensibilisieren.

Die CDU in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte hat auf Temposünder auf der Gahlenschen Straße, der Kurfürstenstraße und auf Auf dem Dahlacker hingewiesen. Die Stadt Bochum berichtet von Messungen: Im vergangenen Jahr gab es auf der Kurfürstenstraße, wo die Stadt vor vier Jahren Tempo 30 anordnete, 15 Kontrollen.

Sechs Prozent der Bochumer Fahrer waren zu schnell

Dabei wurden 252 Kfz erwischt, die zu schnell fuhren – ein Anteil von 5,26 Prozent. Darüber hinaus war der städtische Messanhänger in der Zeit vom 24. bis zum 29. Januar 2022 auf der Kurfürstenstraße im Einsatz. Die Anzahl der Übertretungen lag bei 478 Fahrzeugen (Quote: 3,8 Prozent).

Auf dem Dahlacker wurde acht Mal gemessen, 217 Fahrerinnen und Fahrer missachteten die Höchstgeschwindigkeit – ein Anteil von über sechs Prozent.

In dem Abschnitt der Gahlenschen Straße, in dem Tempo 30 gilt, seien aus technischen Gründen (zu geringer Messbereich) keine Geschwindigkeitsüberwachung möglich gewesen. Daher wurde in der Vergangenheit dort temporär eine Geschwindigkeitstafel aufgestellt. Ansonsten wurden im Jahr 2022 acht Messungen auf der Gahlenschen Straße dort durchgeführt, wo Tempo 50 gilt (Übertretungsquote: 7,7 Prozent).

Auch die Polizei Bochum erwischte Temposünder

Die Polizei hat den Verkehr auf der Kurfürstenstraße im letzten Jahr insgesamt 18 Mal kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 180 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Im Bereich der Gahlenschen Straße wurden bei zwei Geschwindigkeitsüberwachungen drei Verstöße festgestellt. Auf dem Dahlacker wurde hingegen nicht kontrolliert.

Die Polizei Bochum nahm 2022 auf der Kurfürstenstraße zwei Verkehrsunfälle auf, bei denen Personen leicht verletzt worden waren. Im Bereich der Gahlenschen Straße gab es bei einem Unfall einen Schwerverletzten. Auf dem Dahlacker wurde je ein Verkehrsunfall der Kategorie 3 (leicht verletzt) und der Kategorie 4 (schwerwiegender Sachschaden) aufgenommen.

Die Stadt Bochum will nun prüfen, ob sie auf den drei Wohnstraßen mobile Geschwindigkeitstafeln aufstellt nach dem Vorbild der „Smiley-Anzeige“ auf der Tenthoffstraße in Höhe des Altenheims.

