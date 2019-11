Bochum: Anwältin sammelt Weihnachtspakete für Häftlinge

Seit fast 20 Jahren sammelt die Bochumer Rechtsanwältin Anja Kalka Weihnachtspakete für Strafgefangene, die keine familiäre Anbindung mehr haben und mittellos sind. Auch in diesem Jahr sucht sie wieder Spender.

Strafgefangene haben in der Gesellschaft keine Lobby. Schließlich hätten sie Straftaten begangen und sich damit gegen die Gesellschaft gestellt, sagt die Anwältin. Es gebe auch sicher ganz wichtige andere Dinge, für die man spenden könne, „keine Frage“. Allerdings sollten auch Strafhäftlinge ohne Familie und Geld „nicht vergessen und nicht fallen gelassen werden“.

Nur diese Sachen dürfen in das Paket gelegt werden

Auch Sicherheitsgründen unterliegen Weihnachtspakete in der JVA natürlich strengen Regeln. Nur folgender Inhalt ist erlaubt: Tabak, Blättchen, löslicher Kaffee, Zucker, Tee, Schokolade, Süßigkeiten ohne Alkohol, Kartenspiele, Kalender. „Wer eine Karte hinzufügen möchte, möge dies bitte anonym tun“, sagt die Anwältin.

Bis zum Donnerstag, 19. Dezember, können die Pakete in ihrer Kanzlei an der Brückstraße 33 abgegeben werden. Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Seelsorge der JVA.

Die Resonanz in der Bevölkerung ist sehr unterschiedlich. In einigen Jahren spendeten die Bürger mehr als 100 Pakete, in anderen Jahren aber auch nur 20. Im vorigen Jahr waren es fast 50.