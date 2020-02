Bochum: Ansichtskarten zeigen, wie das Leben früher war

Ansichtskarten zu schreiben ist etwas aus der Mode gekommen. Die schnelle Email hat den gemütlichen Postweg abgelöst; dabei freuen sich die meisten Menschen doch immer wieder, wenn ein bunter Gruß im Kasten liegt. Und nicht bloß eine dürre Zeile im Email-Fach.

Vor 150 Jahren kam die „Correspondenz-Karte“ auf

Motivkarten faszinieren schon lange: Bereits vor 150 Jahren schlug in Deutschland mit der Einführung der „Correspondenz-Karte“ ihre Geburtsstunde. Die industrialisierte Fabrikation machte es möglich, zuvor war das Herstellen und Versenden der Karten viel teurer und für die Meisen nicht erschwinglich. Erst die Massenherstellung machte das Kartenschicken auch für die Massen interessant.

Ansichtskarte mit Motiven des Rathauses und der Innenstadt. Foto: Stadtarchiv

Karten werden seit jeher nicht nur abgeschickt, sondern auch gesammelt. Auch von der Stadt. Bochum besitzt eine große Kollektion von Ansichtskarten mit kommunalen Motiven, seien sie aus der Innenstadt, aus Stiepel oder Hofstede, oder aus der Bergbauzeit.

Zum Teil als Repros vorhanden

Die Karten sind zum Teil als Repros im Bildarchiv der Pressestelle archiviert, zum Teil im Zentrum für Stadtgeschichte. Dort befinden sich rund 5000 Postkarten, die die Sammlerin Gretel Bauer einst dem Stadtarchiv vermachte.

Zeugnisse eines verschwundenen Stadtbildes

Sie stellen einen Schatz dar, weil sie zweierlei sind: Zeugnisse einer vergangenen Korrespondenz- und Kommunikationszeit, aber auch Zeugnisse eine verschwundenen Stadtbildes. So werden die alten Karten zu einem beinahe unerschöpflichen Fundus, der zu einer nostalgischen Reise in die Vergangenheit einlädt.

Das Stadtarchiv stellt diesen Fundus nun in Kooperation mit der Kortum-Gesellschaft Fundus am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, in den Räumen des Stadtarchivs, Wittener Straße 47, vor. Der Eintritt ist frei.

Blick zurück auf längst vergangene Tage

Monika Wiborni aus dem Stadtarchiv gibt eine Einleitung zum Thema, Markus Lutter aus dem Bildarchiv zeigt eine Auswahl seltener Ansichten, interessante Details und, passend zur Einführung der „Correspondenz-Karte“ vor 150 Jahren, die verschiedenen Arten von Postkarten. Sie geben Auskunft über das Leben in Bochum und über das Erscheinungsbild unserer Stadt in längst vergangenen Tagen.

