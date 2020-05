Bochum: Ärger um anonyme Postkarten-Aktion gegen Tempo 30

Wattenscheid-Westenfeld. Viele Haushalte haben Postkarten erhalten, die Stimmung machen gegen Tempo 30 – adressiert an die Stadt Bochum. Der Urheber ist bisher unbekannt.

Unbekannte haben vielerorts an Haushalte an die „Stadt Bochum / OB Eiskirch“ adressierte Postkarten verteilt, die polemisch Stimmung machen gegen Tempo 30 – „kein Beitrag zum Klimaschutz“, heißt es darin unter anderem.

Die Postkarten lagen auch bei Frank Winklmeier in Westenfeld vor der Haustür. Er regt sich über diese Aktion mächtig auf. „Alles anonym. Ohne Absender oder Impressum, die Urheber geben sich nicht zu erkennen. So etwas geht gar nicht, mit der aus meiner Sicht hinterhältigen Art und Weise auf Stimmenfang für eine politische Sache zu gehen. Umfragen oder auch Aktionen wie diese sind ja legitim, aber bitte mit Impressum.“ Man könne nur mutmaßen, wer dahinter steckt. „Man muss solchen Aktionen und den Leuten dahinter einen Riegel vorschieben.“

Eine dubiose Aktion Auf dem Frankierfeld der anonym verteilten Postkarten steht „Bitte freimachen, falls Marke zur Hand“. Typisch für viele Werbeschreiben. Außerdem ist auf diesen

Postkarten unter anderem zu lesen: „Tempo 30 auf Bochums Hauptverkehrsstraßen oder Dieselfahrverbote sind kein

Beitrag zum Klimaschutz. Solche Maßnahmen führen zu Ausweichverkehren auf Nebenstraßen. Dort steigen dann die Luft- und Lärmbelastung.“

Stadt kennt Urheber nicht

Stadtsprecherin Katrin Müller sagt auf Nachfrage der Redaktion: „Uns ist diese Aktion bekannt, wir wissen aber nicht, wer Urheber ist.“

Anwohner fordert Tempo 30

Zum Thema „Tempo 30“ betont Anwohner Frank Winklmeier: „Das sollte auf der Westenfelder Straße endlich eingeführt werden. Wir wohnen an einer der meist befahrenen Straßen in Wattenscheid und leiden besonders in den letzten Jahren unter hoher Lärmbelästigung durch abendliche Raserproleten, die die Westenfelder Straße immer wieder als Rennstrecke nutzen. Teils in aufgemotzten Autos. Wir leben hier seit gut drei Jahrzehnten, doch seit rund fünf Jahren ist der Zustand immer schlimmer geworden.“

Kritik an „Raserproleten“

Es gehe um Lärm und Verkehrssicherheit. Dort seien schließlich auch viele Schulkinder unterwegs. Stadt und Polizei hat er schon angeschrieben. „Mehr Kontrollen sind hier auf jeden Fall nötig.“ Und weiter: „Mein Antrag, auch auf Grund der anliegenden Schulen diesen Bereich in eine 30er Zone umzuwandeln oder wenigstens einen oder mehrere Blitzer aufzustellen, wurde nur oberflächlich beantwortet. Meiner Meinung nach sollte aus Umweltschutzgründen und als Raserprävention diese Möglichkeit angewandt werden.“