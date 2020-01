Bochum: Anmeldungen für neue VHS-Kurse starten

Bildung gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft. Die Bochumer Volkshochschule (VHS) hilft dabei kräftig mit. Ab Dienstag (7. Januar) um 8.30 Uhr können sich alle Bochumer wieder für die Kurse des neuen Semesters anmelden. Das Angebot umfasst mehr als 1000 Kurse ab 10. Februar und umfasst Klassiker, aber auch Spartenthemen wie eine „Horchtherapie nach Tomatis“.

Das gut 100 Seiten dicke Programm soll ab Dienstag an 330 Stellen im ganzen Stadtgebiet ausliegen, an allen städtischen Anlaufstellen und auch an Orten wie Tankstellen oder Kiosken. Auch auf der Internetseite der VHS stehen alle Angebote. Die Anmeldung ist über die Hotline der VHS (0234/910 1555) möglich, aber auch übers Internet und persönlich in der VHS-Geschäftsstelle am Gustav-Heinemann-Platz 2-6.

Mehr als 400 Dozenten leiten die Kurse

Jährlich nehmen zwischen 27.500 und 28.000 Menschen an den Kursen teil. Sie werden von 400 bis 450 Dozenten geleitet.

Wer Rat und Hilfe oder irgendeine Anleitung braucht, sucht heute oft im Internet bei Google oder bei Youtube, wo für die kleinsten Alltagsfragen wie zum Beispiel den Wechsel eines Fahrradschlauchs mehrere Ratgeber-Filmchen zur Verfügung stehen. Die neue VHS-Leiterin Helle Timmermann hält den Besuch eines VHS-Kurses aber für nachhaltiger. Bei der VHS ist es etwas anderes, weil man sich dort mit der Kursleitung und anderen Kursteilnehmern austauschen kann“, sagte sie am Montag im Rathaus. Das vermittelte Wissen „bleibt länger hängen“.

„Wandern tut Körper und Seele gut – besser mit Stress umgehen“

Die Themenfelder der Kurse, die oft auch mit Ortsterminen und Exkursionen verbunden sind, lauten unter anderem Gesellschaft, Politik und Geschichte (etwa „Zur Geschichte von Linden und Dahlhausen“), Natur und Umwelt (etwa „Überleben in der Natur“ im Weitmarer Holz oder Gartengestaltungs-Kurse), Kunst und Kultur (etwa „Auf meinen Spuren - die eigene Biografie schreibend erkunden“), Gesundheit und Psychologie (etwa „Wandern tut Körper und Seele gut – besser mit Stress umgehen“) sowie Sprachen und Fremdsprachen.

Niederländisch ist bei Fremdsprachen im Kommen

Englisch werde am meisten nachgefragt, sagt Fachbereichsleiterin Julia Franz. Dahinter folgen Spanisch, Italienisch und Französisch. Stark im Kommen sei Niederländisch, sagt Julia Franz. Sie rät, sich vor der Anmeldung in der VHS beraten zu lassen. Dafür gibt es extra Termine.

Auch ganz praktische Hilfen für den Berufsalltag bietet die VHS an. So etwa einen Kurs für eine gescheite Powerpoint-Präsentation.

Ein besonderes VHS-Angebot führt auch außerhalb Bochums: eine viertägige Tour auf den Gipfel der Zugspitze Ende Juli. Neu im Angebot ist eine Kooperation mit dem Kunstmuseum. Kunstfreunde können den Italienischkurs „Parliamo d’arte“ belegen, dabei gibt es auch Museumsangebote.

Ermäßigungen gibt es je nach Kurs bis zu 70 Prozent.