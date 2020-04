Bochum: Angebote im Ehrenfeld für die Gläubigen über Ostern

Melanchthonkirche im Bochumer Ehrenfeld ist an Ostersonntag geöffnet. Gemeindemitglieder können sich ein Osterlicht nach Hause nehmen.

Bochum-Ehrenfeld Am Ostersonntag lädt die Gemeinde Wiemelhausen in die Melanchthonkirche ein. Die Abstandsregeln gelten auch dort. Ostern 2020 ist ein besonderes Osterfest, ohne gemeinsame Gottesdienste. Jeden Abend rufen die Glocken der Melanchthonkirche, der Petrikirche und vieler anderer Kirchen zum Gebet, zu Hause, in der Stille.

Am Ostersonntag (12.) werden die Glocken der beiden Kirchen um 10 Uhr läuten. Dann wird die neue Osterkerze angezündet. Davon soll es auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde www.kirchengemeinde-bochum-wiemelhausen ein Foto von der brennenden Kerze geben. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wird die Melanchthonkirche an der Königsallee / Schellstraße geöffnet sein. Interessierte können einen Augenblick für ein stilles Gebet einkehren und ein Osterlicht nach Hause nehmen.

Besucher werden dringend gebeten, die Melanchthonkirche durch den linken Seiteneingang zu betreten und auf die Abstandsregeln zu achten. Wer zur Risikogruppe gehört, sollte sich die Kerzen von Nachbarn oder Kindern oder Enkeln nach Hause bringen lassen.

Wem der Weg zur Melanchthonkirche zu beschwerlich ist, kann sich an Pfarrer Eckhardt Loer unter 0234 / 4728 50, Pfarrer Martin Röttger unter 0234 / 31 24 58 und Pfarrerin Dr. Ellen Strathmann-von-Soosten unter 0234 / 73 39 0 wenden. Für das Presbyterium formuliert sie: „Ostern ist anders dieses Jahr, gerade darum wird es unvergesslich sein. Ostern ist das Fest der Überwindung von Leid und Tod. Mögen wir angesteckt werden vom österlichen Licht der Hoffnung.“ uka