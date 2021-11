Bochum: Ampel an Großkreuzung kaputt – Staus und Unfälle

Die Ampel an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg/Zeppelindamm/Berliner Straße ist am Dienstag ausgefallen (Symbolbild).

Bochum-Wattenscheid. Die Ampel an einer großen Kreuzung in Wattenscheid ist ausgefallen. Das führt zu erheblichen Verkehrsstörungen. Es gibt Staus und Unfälle.

Ein Ausfall der Ampel an der großen Kreuzung Wattenscheider Hellweg / Zeppelindamm/Berliner Straße in Wattenscheid hat am Dienstag zu erheblichen Verkehrsstörungen geführt. Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, bildeten sich Staus, zudem kam es vereinzelt zu Auffahrunfällen.

Die Polizei regelte zeitweise den Verkehr, obwohl sie gleichzeitig auch zahlreiche andere Einsätze hatte. Das Tiefbauamt war vor Ort im Einsatz, um für eine Beschilderung zu sorgen.

Stadt Bochum: Defektes Steuergerät kann nicht mehr repariert werden

„Das Steuergerät ist defekt und kann nicht mehr instandgesetzt werden“, erklärt die Stadt den Ampelausfall. Eine Baustellenfirma richtete eine Absperrung ein. Die zuständige Signalbaufirma will schnellstmöglich ein Leihgerät zur Verfügung stellen.

Am Mittwoch soll die Störung wieder behoben sein. B.Ki.

