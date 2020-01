Bochum am stärksten betroffen

Von den täglich 400.000 Kunden der Bogestra im gesamten Betriebsgebiet sind nahezu alle der 140.000 Kunden in Bochum von den Änderungen betroffen. Hier hat es in fast jedem Stadtteil, bei fast jeder Bus- und Bahnlinie Veränderungen gegeben.

Verändert habe sich außerdem Vieles für die ÖPNV-Nutzer in Gelsenkirchen. Bis zu 90.000 Kunden seien dort von den Umstellungen betroffen.

Kaum oder weniger Auswirkungen habe die Umstellung in den anderen Betriebsgebieten – Herne, Hattingen und Witten – mit sich gebracht. Zurückzuführen ist dies auf die Anforderungen, die die Politik an die Nahverkehrspläne der jeweiligen Städte gestellt hat, und an die Mittel, die sie bereitstellt.