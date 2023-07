Umwelt Bochum: Am Kemnader See wartet Mähboot auf Elodea-Einsatz

Bochum. Die Wasserpest hat sich auf dem Kemnader See wieder ausgebreitet. Der Ruhrverband ist sicher, dass diesen Sommer das Mähboot ausrücken muss.

Der Ruhrverband bereitet sich in diesem Sommer wieder auf den Einsatz des Mähbootes auf dem Kemnader See vor. Wie Sprecherin Britta Balt auf Anfrage mitteilt, stehe ein genaues Datum zwar noch nicht fest. Aber: „Wir gehen aber ganz fest davon aus, dass der Einsatz schon sehr bald nötig sein wird.“ Derzeit hat sich auf der Witten-Herbeder Seeseite aber vor allem das Tausendblatt eingerichtet.

Nachdem sich Elodea, auch Wasserpest genannt, im vergangenen Jahr auf dem See aber nur rund halb so stark ausgebreitet hatte wie gewöhnlich, sei in diesem Jahr wieder mit einer deutlich größeren Belastung zu rechnen. Der Ruhrverband hat ausgerechnet, dass 2022 die von Elodea bedeckte Wasserfläche des Sees um genau 40 Prozent kleiner war als zu üblichen Zeiten. Vor zwei Jahren gab es aufgrund des starken Ruhrhochwassers so gut wie keine Probleme mit der Pflanze.

Der „einfache Igelkolben“ wächst stark

Besonders die Ausflugsschifffahrt und die Wassersportler leiden unter dem zähen grünen Teppich, der sich an der Wasseroberfläche ausbreitet. Mittlerweile steht jedenfalls für den Ruhrverband fest, dass der Einsatz von Mähbooten, neuerdings ist auch ein ferngesteuertes Boot im Einsatz, das einzig wirksame Mittel gegen diese Schlingpflanze ist. Andere Versuche, etwa mit Rotfedern – eine Fischart, die die Pflanze frisst – waren ergebnislos verlaufen.

In jedem Frühjahr, so auch in diesem April, machen sich Taucher ein genaues Bild von der Situation unter Wasser. Diesmal haben sie festgestellt, dass es wieder mehr dieser Pflanzen, dafür aber mit einer geringeren Wuchshöhe gebe. Bei der Kontrolle sei außerdem registriert worden, dass der sogenannte „einfache Igelkolben“, ebenfalls eine bis an die Oberfläche stoßende Wasserpflanze, sich stärker verbreitet habe.

Beliebt: die MS Schwalbe. Die Aufnahme entstand anlässlich einer Leseraktion zum WAZ-Jubiläum Anfang Juni. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der Ruhrverband steht im engen Kontakt mit dem Freizeitzentrum Kemnade, das unter anderem auch den Hafen Heveney mit seiner Segelschule betreibt. Von dort gibt es gezielt eine Rückmeldung, wenn der Einsatz des Bootes wieder notwendig sein sollte.

Übrigens gebe es laut Britta Balt doch noch ein zweites Mittel, um das Wachstum der Pflanze nachhaltig zu schwächen. „Wenn sich die Wasserqualität drastisch verschlechtern würde, wäre das auch schlecht für Elodea. Aber das wollen wir natürlich nicht.“ Vielmehr sei der Ruhrverband gerade froh über die gute Wasserqualität, wovon nicht zuletzt auch die Badestelle unterhalb des Sees in Dahlhausen profitiert. Dazu trägt die Wasserpest übrigens selbst bei, denn sie ist in der Lage das Wasser mit Sauerstoff anzureichern.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum