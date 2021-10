Bochum: Alte Gleise auf der Wittener Straße werden entfernt

Gleisrückbau: Ab kommenden Sonntag werden die alten Schienen auf der Wittener Straße in Bochum entfernt.

Bochum. Die uralten Gleise auf der Wittener Straße nahe Lohring werden herausgerissen. Der Verkehr fließt dann tagelang nur in eine Richtung.

Auf der Wittener Straße wird am Sonntag, 24. Oktober, im Bereich zwischen dem Lohring und der Tunneleinfahrt der U-Bahn mit dem Rückbau der alten Straßenbahngleise begonnen.

Ab dann gilt bis Donnerstag, 4. November, eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung Innenstadt und von Sonntag, 7. November, bis Sonntag, 14. November, in umgekehrter Richtung.

Einmündung Wittener Straße/Nordstraße wird gesperrt

Ab Montag, 15. November, bis zum voraussichtlichen Ende der Arbeiten am Sonntag, 21. November, kann der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen, in dieser Zeit sind dann höchstens einzelne Fahrspuren gesperrt.

Die Einmündung Nordstraße ist von Sonntag, 7. November, bis voraussichtlich Sonntag, 21. November, gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert; ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren.

