Bochum. Aktivisten blockieren in Bochum eine Zufahrt zum Ruhrpark. Die Aktion richtet sich laut Polizei gegen den Kaufrausch in der Weihnachtszeit.

Bochum: Aktivisten blockieren Zufahrt zum Ruhrpark

Staus bildeten sich am Montagmorgen am Ruhrpark in Bochum. Mehrere Aktivisten hatten die Zufahrten zum Einkaufszentrum mit Möbeln versperrt. Polizei und Feuerwehr haben mittlerweile einen Großteil Blockade aufgehoben, die Hauptzufahrt ist aber aktuell noch nicht frei.

Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, auch die Feuerwehr ist vor Ort. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hatten mehrere Personen um 6.10 Uhr Zufahrten zum Center mit Sesseln und Sofas versperrt. Einige Aktivisten hatten sich zudem am Fahrbahnrand angekettet.

Aktivisten mit Nikolausmütze blockieren Hauptzufahrt zum Ruhrpark in Bochum

Zur Seite geräumt sind mittlerweile die Möbel, die die Zufahrt zum Einkaufscenter versperrten. Foto: privat

Auf der Holzbrücke über der Haupteinfahrt sitzen derzeit immer noch zwei Personen, die Nikolausmützen tragen. Sie haben in acht Metern Höhe ein Banner angebracht. „Zusammen kämpfen ist doch klar. Alle Jahre wieder: Widerstand“, ist dort unter anderem zu lesen. Und das Wort Antifa.

Die Aktion richtet sich laut Polizei vermutlich gegen den Kaufrausch in der Weihnachtszeit.

Am Fahrbahnrand findet eine Spontanversammlung statt. „Sieben bis acht Demonstranten“ seien aktiv, heißt es. Der USB ist mittlerweile auch vor Ort und lädt den Sperrmüll auf.

Der Ruhrpark ist bislang noch geschlossen, Lieferfahrzeuge kommen jetzt aber wieder zum Einkaufscenter und können die Geschäfte dort anfahren. Die Hauptzufahrt soll in Kürze ebenfalls wieder frei sein, kündigt die Polizei an.