Bochum: Aktionstag für anderen Umgang mit Thema Abtreibung

Bochum. Verschiedene feministische Gruppen veranstalten am Samstag, 24. September, in der Innenstadt einen Aktionstag. Es geht um das Thema Abtreibung.

Unter dem Motto „Schwangerschaftsabbrüche: Unsere Körper; Unser Recht; Unsere Entscheidung“ veranstalten verschiedene feministische Gruppen am kommenden Samstag, 24. September, Aktionen in der Bochumer Innenstadt. An diesem internationalen Tag gehe es vor allem um Entkriminalisierung und Destigmatisierung von Abtreibung.

Der Paragraf 218 und die rechtliche Situation in Deutschland sorge immer noch dafür; dass Schwangere in Deutschland keinen gesicherten Zugang zu einer medizinischen Leistung haben, die eigentlich überall zur Grundversorgung gehören sollte, so die Veranstalterinnen.

Nur noch eine Praxis für Abtreibung

In Bochum gibt es nur noch eine einzige gynäkologische Praxis die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführe. Um gegen Rechtspopulisten und Abtreibungsgegner zu informieren und für körperliche, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung zu kämpfen, findet am Wochenende der “Safe Abortion Day” genannte Aktionstag statt. Beginn ist um 120 Uhr zunächst mit Infoständen auf dem Dr.-Ruer-Platz. Im Anschluss gibt es eine Demo durch die Innenstadt, die um 16.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof (Kurt-Schumacher-Platz) startet. Informationen gibt es unter anderem auf Instagram unter @dykemarchruhr oder per E-Mail an dykemarchruhr@gmail.com.

