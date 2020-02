Bochum: Ärzte warnen vor Fettleber durch falsche Ernährung

Info Anmeldungen sind ab sofort möglich

Das WAZ-Nachtforum beginnt am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr in der Cafeteria des Knappschaftskrankenhauses Langendreer (In der Schornau).

Moderator ist WAZ-Redaktionsleiter Thomas Schmitt.

Zum Ausklang stehen die Ärzte zu persönlichen Gesprächen bereit. Es gibt Getränke und einen Imbiss.

Die Teilnahme ist für unsere Leserinnen und Leser kostenlos. Anmeldungen unter 0201/ 804 80 58.