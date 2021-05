Bochum: Achtung, bremsen! Hier wird nächste Woche geblitzt

Der Radarwagen der Stadt Bochum ist kommende Woche wieder täglich im Einsatz. An bekannten und nicht bekannten Orten. Also Obacht.

Bochum. Die Stadt Bochum kündigt auch für die kommende Woche wieder Radarkontrollen im Stadtgebiet an. Dies sind die Straßen, an denen geblitzt wird.

Die Stadt Bochumkontrolliert auch in der nächsten Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit. Laut Stadtverwaltung ist es das Ziel, damit die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Denn überhöhte Geschwindigkeit sei die häufigste Unfallursache.

Bochum: An diesen Orten stellt die Stadt den Blitzer auf

Aus diesem Grund führt die Stadt regelmäßige Kontrollen durch. In der Woche vom 31. Mai bis 5. Juni wird am Montag auf der Herner Straße, am Dienstag auf der Straße Am Neggenborn, am Mittwoch auf der Höntroper Straße, am Freitag auf der Oskar-Hoffmann-Straße und am Samstag auf der Dorstener Straße geblitzt. Also Obacht.

Das sind allerdings längst nicht alle Stellen, wo der Radarwagen postiert wird. Man kontrolliere auch noch an weiteren Straßen, heißt es aus dem Rathaus.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum