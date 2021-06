Bochum: Achtung, an diesen Straßen wird wieder geblitzt

Den Blitzer stellt die Stadt Bochum auch in der kommenden Wochen an einigen Straßen im Stadtgebiet auf. Einige Stellen, an denen die Geschwindigkeit gemessen wird, werden wieder im Vorfeld bekanntgegeben.

Bochum. Die Stadt Bochum kontrolliert kommende Wochen wieder die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Auf diesen Straßen wird ein Blitzer stehen.

Achtung, Blitzer! Die Stadt Bochum kontrolliert auch in der nächsten Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit. Mit dem Ziel, dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Überhöhte Geschwindigkeit ist laut Stadt nach wie vor die häufigste Unfallursache.

Bochum: Die Stadt kontrolliert wieder die Geschwindigkeit

In der Woche vom 7. bis 12. Juni wird die Geschwindigkeit an folgenden Stellen im Stadtgebiet kontrolliert: am Montag auf der Baroper Straße, am Dienstag auf der Feldsieper Straße, am Mittwoch auf der Baldurstraße, am Donnerstag auf der Varenholzstraße, am Freitag auf der Kaltehardtstraße und am Samstag auf der Alleestraße.

Das sind nur die Stellen, die die Stadt Bochum vorab bekannt gibt. Es wird zusätzlich auch noch an weiteren Straßen geblitzt.

