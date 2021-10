Bochum: Achtjähriger Junge fährt mit Auto in Tankstellenshop

Diese Tankstelle an der Castroper Straße ist nach dem Unfall am Montagmittag gesperrt. Ein achtjähriger Junge war mit dem Auto seines Vaters durch die Frontscheibe des Shops gefahren.

Bochum. Glück im Unglück hatte am Montag ein Junge in Bochum. Mit dem Auto seines Vaters hat er die Scheibe eines Tankstellenshops durchbrochen.

Ein achtjähriger Junge ist am Montagmittag in Bochum mit dem Wagen seines Vaters frontal durch eine Glasfassade in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Dabei ist ein „erheblicher Sachschaden“ entstanden, so die Polizei.

Vater hatte Sohn kurz allein im Auto gelassen

Der Vater hatte getankt und seinen Sohn kurz alleine im Auto zurückgelassen, um im Tankstellenshop zu bezahlen, so ein Polizeisprecher zu dem Vorfall. „Der Sohn hat, wie auch immer er es angestellt hat, den Wagen gestartet, der dann komplett die Fassade durchbrochen hat.“

Das Fahrzeug sei erst mitten im Verkaufsraum zum Stehen gekommen. Der Junge blieb unverletzt, ebenso der Vater. „Die Kassiererin hat offenbar einen Schock erlitten“ so ein Sprecher der Polizei gegenüber der WAZ. Die Frau musste ambulant behandelt werden.

Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt

Ereignet hat sich der Vorfall an einer Tankstelle zwischen der Justizvollzugsanstalt „Krümmede“ und dem Vonovia-Ruhrstadion des VfL Bochum an der Castroper Straße. Ob der Junge den Wagen mit dem Zündschlüssel gestartet hat oder der Wagen über eine Funkverbindung in Gang gesetzt wurde, war im Laufe des Montags nicht zu klären. „Das ist noch Gegenstand unserer Ermittlungen“, so der Polizeisprecher gegenüber der WAZ. Möglicherweise wurde bei dem Unfall auch noch eine Zapfsäule beschädigt. Die Tankstelle ist seit dem Unfall gesperrt.

(mit dpa)

