Bochum: Abteilungen des Sozialamts ziehen bald um

Verschiedene Abteilungen des Sozialamts ziehen demnächst dauerhaft in die Diekampstraße.

Bochum. Vom 10. bis zum 25. Februar ziehen Abteilungen des Sozialamts vom BVZ in die Diekampstraße 26. In dieser Zeit gelten besondere Öffnungszeiten.

Die Abteilungen des Sozialamts für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie für Sozialhilfe und Hilfe zur Pflege in Bochum ziehen vom Bildungs- und Verwaltungszentrum (BVZ) in die Diekampstraße 26 um. Diese Dienststellen sind für die Bezirke Bochum-Mitte, -Nord und -Süd zuständig.

Während des Umzugs zwischen Montag, 10. Februar und Dienstag, 25. Februar gelten geänderte Öffnungszeiten: Am 12., 13., 17., 19. und 20. Februar arbeitet von 9 bis 13 Uhr ein Notdienst am alten Standort im Bildungs- und Verwaltungszentrum. Am 10. und 24. Februar bleiben die Einrichtungen komplett geschlossen.

Neueröffnung am 26. Februar 2020

Ab dem 26. Februar 2020 sind die Abteilungen in der Diekampstraße 26 zu den gewohnten Zeiten und mit verbessertem Kunden- und Terminmanagement geöffnet. Im Zeitraum des Umzugs sollten nur unaufschiebbare Angelegenheiten vorgelegt werden.