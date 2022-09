Straßen Bochum: Abschnitt der Markstraße wird in den Ferien saniert

Bochum. Bochum nutzt die anstehenden Herbstferien für eine Straßensanierung. Die Wasserstraße wird zwischen Universitätsstraße und Königsallee gesperrt.

Von Montag, 3. Oktober, an wird zum Beginn der Herbstferien die verkehrsärmere Zeit genutzt, um auf der Markstraße zwischen der Universitätsstraße und der Königsallee eine Baustelle zur Sanierung der Fahrbahndecke einzurichten. Das kündigt die Stadt Bochum an.

Verkehr wird über eine Einbahnstraße geregelt

Für die Arbeiten ist eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Universitätsstraße notwendig. In der ersten Bauphase sind die Einmündungen Im Kempken, Wiemelhauser Straße, Brenscheder Straße, Glücksburger Straße, Zedernweg und südliche Stiepeler Straße voraussichtlich bis zum 9. Oktober gesperrt. In der zweiten Bauphase, die voraussichtlich bis zum 16. Oktober dauert, sind die Einmündungen Brenscheder Straße, Baumhofstraße und nördliche Stiepeler Straße gesperrt.

Umleitungen werden nach Auskunft der Stadt ausgeschildert. Die Baustelle soll zum Ende der Ferien am 16. Oktober abgeräumt werden, damit der Verkehr vom 17. Oktober an wieder wie ursprünglich in beide Richtungen laufen kann.

