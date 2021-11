Bochum: Abschied von einem ganz besonderen Pfarrer

Pfarrer Jochen Winter war zuletzt in der Pfarrei Liebfrauen in Bochum aktiv. Er wohnte in Gerthe.

Bochum-Gerthe. Pfarrer Jochen Winter ist mit 77 Jahren gestorben. Obwohl ein Bochumer „Jung“, war er den Großteil seines Lebens in einer Nachbarstadt aktiv.

Trauer in der Pfarrei Liebfrauen in Bochum, aber auch darüber hinaus: Pfarrer Jochen Winter ist am Montag, 22. November, im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Zuletzt war er von 2014 bis 2019 als Pfarrer im besonderen Dienst in den Gemeinden im Bochumer Osten und Norden aktiv. Davor aber vor allem in unserer Nachbarstadt Witten.

Pfarrer Winter aus Bochum: Fast 30 Jahre Einsatz in Wittener Gemeinde

Hans-Joachim Winter, den alle nur „Jochen“ nannten, wurde 1944 in Breslau geboren. Er wuchs in Bochum auf und wurde 1972 in Essen zum Priester geweiht. Nach Kaplanstellen in Duisburg, Essen und Bochum-Gerthe (1982 bis 1985) begann er am 15. September 1985 seinen Dienst als Pfarrer von St. Peter und Paul in Witten-Herbede.

2007 kamen mit Gründung der neuen, gleichnamigen Pfarrei Sprockhövel und Wetter hinzu und er wurde Pfarrer für das gesamte weitläufige Gebiet. Nach seiner Verabschiedung im Mai 2014 kehrte Winter nach Bochum zurück, arbeitete aber weiterhin als Ruhestandsgeistlicher in der Pfarrei Liebfrauen.

Gottesdienste begannen oft mit einer spannenden Geschichte

So gestaltete er auch viele Gottesdienste in der Herz-Jesu-Gemeinde in Werne, an die sich der dortige Gemeindereferent Marcus Steiner gerne zurückerinnert. „Er hat nie nein gesagt, wenn man ihn gebeten hat, auszuhelfen.“. Meist sei Winter in den besonderen Gottesdiensten Weihnachten, Ostern und zur Kommunion zum Einsatz gekommen.

„Er hat dann seine Predigten immer mit einer Geschichte begonnen“, erzählt Marcus Steiner. „Alle Gottesdienstbesucher hingen an seinen Lippen, man hätte in der Kirche in diesen Momenten eine Stecknadel fallen hören.“ 2019 sei Winter dann in den endgültigen Ruhestand versetzt worden.

