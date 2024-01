Bochum: 95-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht

Einbrecher wurden in Bochum in die Flucht geschlagen –von einer 95-jährigen Seniorin (Symbolbild).

Bochum Das erlebt die Polizei nicht allzu häufig: Zwei Einbrecher wurden in Bochum lauthals in die Flucht geschlagen – von einer 95-jährigen Seniorin.

Das erlebt die Polizei nicht allzu häufig: Zwei Einbrecher wurden in Bochum lauthals in die Flucht geschlagen – von einer 95-jährigen Seniorin.

+++ Lesen Sie mehr Nachrichten aus Bochum! +++

Am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr hatte die Rentnerin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür an der Wiemelhauser Straße gehört. „Als sie nachsah, standen zwei unbekannte Männer in ihrem Flur“, berichtet die Polizei. Die 95-Jährige schrie die mutmaßlichen Einbrecher an. Die traten die Flucht an.

Mutmaßliche Einbrecher trugen dunkle Kleidung

Die beiden Männer sind zwischen 17 und 30 Jahre alt, haben schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum