Bochum: 95-jährige Frau stirbt nach Unfall mit Kleinkraftrad

Eine 95-jährige Bochumerin ist am Samstag an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag, 2. September, in Grumme auf der Castroper Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

61-jähriger Kradfahrer beteiligt

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 11 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Kleinkraftrad auf der Castroper Straße in Richtung Harpener Hellweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Einmündung zur Matthias-Claudius-Straße zum Zusammenstoß mit der 95-jährigen Fußgängerin, die zeitgleich mit ihrem Rollator die Castroper Straße überquerte.

Durch den Aufprall stürzten beide Personen. Der 61-jährige Kradfahrer wurde leicht, die 95-Jährige lebensgefährlich verletzt. Beide wurden von Rettungswagenbesatzungen in Krankenhäuser gebracht. Einige Stunden später starb die Seniorin im Krankenhaus an ihren ihren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste der Bereich bis etwa 12.20 Uhr gesperrt werden. Die Polizei sucht noch Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, Verkehrskommissariat, 0234/9095206.

