Bochum: 91-Jährige zu Hause beklaut - Tatverdächtige gefasst

Bochum Die Polizei hat drei Männer gefasst, die einer 91-jährigen Frau in Bochum teuren Schmuck gestohlen haben sollen. Es gab eine Verfolgungsfahrt.

Nach einem Trickdiebstahl hat die Polizei drei falsche Stadtwerke-Mitarbeiter gefasst. Sie sollen einer 91-jährigen Frau in Bochum Schmuck gestohlen haben.

Am Freitagmittag (17.) gegen 13 Uhr klingelten mehrere Täter an der Wohnung der Seniorin in Wiemelhausen und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Auf diese Weise gelangten sie in die Wohnung und erbeuteten dort Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, berichtet die Polizei.

Autobahnpolizei verfolgte die Verdächtigen bis ins Rheinland

Zivilkräfte der Polizei, die gerade in anderer Sache vor Ort waren, beobachteten kurz darauf, wie die Täter von einem Auto abgeholt wurden. Sie schöpften Verdacht und folgten dem Fahrzeug. Beamte der Autobahnpolizei Mülheim kontrollierten den Wagen schließlich im Rheinland und nahmen die drei Tatverdächtigen (22, 32, 33) aus Kerken, Meerbusch und Geldern) vorläufig fest. In U-Haft mussten sie nicht, weil aus Sicht der Justiz keine Haftgründe vorloiegen.

Die Seniorin bekam ihre Wertgegenstände zurück. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.