Bochum: 90-Jährige überrascht Einbrecher vor ihrer Haustür

Bochum-Hiltrop. Der Täter flieht, als die Hauseigentümerin in Bochum-Hiltrop Geräusche hört und ihre Tür öffnet. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Montag, 15. November, in Hiltrop. Ein Unbekannter wollten in ein Einfamilienhaus „Am Grümerbaum“ eindringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannter Mann erschreckt Seniorin in Bochum

Die 90-jährige Hauseigentümerin hat, so dir Polizei, am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr Geräusche vor ihrer Haustür gehört und daraufhin die Tür geöffnet. Hier bemerkte sie einen unbekannten Mann, der versuchte, sich Zugang zum Haus der Seniorin zu verschaffen. Nachdem diese ihn bei seinem Einbruchsversuch störte, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Legienstraße.

Täter wird als korpulent beschrieben

Der Täter mit grauen Haaren wird als ca. 50 Jahre alt, korpulent und 1,80 m groß beschrieben. Er trug ein Namensschild und einen auffälligen Schlüsselbund mit laut Zeugin „vielen verschiedenen Schlüsseln“.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

