Bochum: 84-Jährige wird Opfer des Zetteltricks – Schmuck weg

Bochum. Eine 84-jährige Bochumerin ist Opfer des Zetteltricks geworden. Zwei unbekannte Frauen haben Schmuck aus der Wohnung der Seniorin gestohlen.

Eine 84-jährige Frau ist am Freitag (16.) in Bochum auf den sogenannten Zetteltrick hereingefallen. Zwei Frauen haben auf diese Weise Schmuck aus der Wohnung der Frau in Westenfeld gestohlen.

Unbekannte Frauen stehlen Schmuck

Den beiden Unbekannten gelang es, sich in das Vertrauen der Seniorin zu spielen. Gegen 10.45 Uhr schellte es an der Wohnungstür im Frankenweg. Vor der Tür stand eine Frau mittleren Alters, die vorgab, die Therapeutin einer Nachbarin zu sein, die nicht zu Hause sei und der sie deswegen eine Nachricht hinterlassen wolle.

Wegen des guten Erscheinungsbildes der angeblichen Therapeutin wurde sie in die Wohnung gelassen, um eine entsprechende Nachricht zu schreiben. Was die Seniorin nicht mitbekam war, dass die „Therapeutin“ beim Hereinlassen die Wohnungstür nur anlehnte und so einer weiteren Person den unbemerkten Zutritt in die Wohnung ermöglichte.

Zwei gut gekleidete Frauen

Dass eine zweite Frau im Spiel war, stellt die Wohnungsinhaberin erst später fest, als diese plötzlich in der Küche stand und beide Frauen nach einem kurzen Gespräch schnell die Wohnung verließen. Später registrierte die 84-Jährige, dass ihr Schmuck fehlte.

So werden die beiden Unbekannten beschrieben: Die erste Frau, die vermeintliche Therapeutin, soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Sie war gut gekleidet und das Gesicht war geschminkt. Sie hatte schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die zweite Frau soll wesentlich älter gewesen sein. Sie wird auf 65 Jahre geschätzt und soll „altersgerecht“ gekleidet gewesen. Nach Auskunft der bestohlenen 84-Jährigen sollen beide Frauen ein „deutsches Erscheinungsbild“ gehabt haben.

Polizei rät: Niemals fremde Personen hereinlassen

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Frankenweg, Sachsenring und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0234/ 909 44 41 (Kriminalwache) oder -41 35 (Fachkommissariat) zu melden.

Die Polizei weist noch mal daraufhin, dass niemals fremde Personen in die Wohnung gelassen werden sollten! Und: „Lassen Sie Unbekannte niemals bei offener Wohnungstür im Hausflur stehen.“

