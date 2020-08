Bochum: 78-Jährige im Sportwagen fährt vor Ampelmast

Bochum. Einen Ampelmast hat eine 78-Jährige in Bochum mit ihrem Sportwagen gerammt. Zuvor war sie beinahe mit einem Rettungswagen kollidiert.

Eine 78-jährige Bochumer Autofahrerin ist am Mittwochvormittag (12.) bei einem Unfall mit ihrem Sportwagen in Brenschede leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Rettungswagen um kurz nach 9 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Berneckerstraße in Richtung Königsallee unterwegs.

Im Kreuzungsbereich bremste der 30-jährige Rettungswagenfahrer aus Herne ab, weil er die von links kommende Autofahrerin aus Bochum bemerkte. Die 78-jährige passierte mit ihrem Wagen auf der Königsallee mehrere wartende Fahrzeuge, fuhr knapp vor dem Rettungswagen vorbei und rammte dann einen Ampelmast. Bei dem Unfall erlitt die Seniorin leichte Verletzungen. Ein weiterer Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Sportwagen der 78-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Auf die Ampel wurde beschädigt.

