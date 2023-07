Bochum: 75-jähriger nach Sturz mit dem Rad schwer verletzt

Ein 75-jähriger wurde bei einem Sturz mit seinem Rad schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Bochum-Langendreer. Ein Radfahrer aus Bochum stürzt in Langendreer. Der 75-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Alleinunfall am Donnerstag, 20. Juli, gegen 10.20 Uhr in Bochum-Langendreer wurde ein 75-jähriger Radfahrer aus Bochum schwer verletzt.

Die Ursache ist bislang nicht geklärt

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann mit seinem Trekkingrad die Hauptstraße in Richtung Stockumer Straße. In Höhe der Einmündung Alte Bahnhofstraße verlor er an der Straßenbahn-Haltestelle „Langendreer Markt“ aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad.

Die Bochumer Verkehrspolizei ermittelt

Der 75-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

