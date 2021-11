Der Zoll hat in acht Bochumer Shisha-Bars insgesamt mehr als 67 Kilo Tabak sichergestellt.

Zoll Bochum: 67 Kilo unversteuerter Tabak in Shisha-Bars gefunden

Bochum. Der Zoll hat mehr als 67 Kilo unversteuerten Tabak in Bochum gefunden. Er wurde in acht verschiedenen Shisha-Bars im Stadtgebiet sichergestellt.

Der Zoll hat am Freitag, 12. November, 67 Kilogramm unversteuerte Tabakprodukte, zum Beispiel Wasserpfeifentabak, Dampfsteine, Rauchwatte und Rauchfrüchte, in Bochum sichergestellt. Sie wurden bei einer Kontrolle in acht sogenannte „Shisha-Cafés“ gefunden, teilt das Hauptzollamts Dortmund mit. Er leitete drei Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei ein.

Zivilkräfte der Polizei Bochum konnten vor den Kontrollen beobachten, wie aus einem Lokal Tabakprodukte herausgetragen und in einem Pkw verstaut wurden. Bei der Kontrolle des Wagens stellte sich heraus, dass es sich ebenfalls um unversteuerte Tabakprodukte handelte.

Hauptzoll kontrolliert in Shisha-Bars in Bochum: Verwarngelder und Haftbefehl

Die Polizei sprach außerdem bei begleitenden Verkehrskontrollen 23 Verwarngelder aus und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ebenso konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden.

