Bochum. Schwer verletzt ins Krankenhaus kam Montag eine Autofahrerin, die in Bochum einen Unfall hatte. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Bochum: 64-Jährige verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Eine Schwerverletzte und 16.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Bochum. Eine 64-Jährige fuhr dabei laut Polizei im Stadtteil Eppendorf mit ihrem Pkw auf ein anderes Auto auf.

Der Crash ereignete sich am Montag, 20. Januar, um 16.45 Uhr auf dem Zeppelindamm in Wattenscheid-Eppendorf an der Einmündung zur Zollstraße. Wie die Polizei berichtet, hielt zu diesem Zeitpunkt eine 47-jährige Frau aus Bochum mit ihrem weißen Seat auf dem Zeppelindamm an, um nach links in die Zollstraße abzubiegen.

Autofahrerin in Bochum übersieht haltenden Pkw

Die hinter ihr mit einem schwarzen Mercedes fahrende 64-Jährige aus Dinslaken bemerkte dies offensichtlich nicht und fuhr nahezu ungebremst auf. Bei dem Aufprall wurde sie schwer verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Die Frau aus Bochum, die mit ihrem achtjährigen Sohn unterwegs war, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen konnten nach ambulanter Behandlung am Abend aber wieder nach Hause.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 16.000 Euro

Die Polizei gibt den Sachschaden mit 16.000 Euro an. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.