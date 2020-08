Bochum: 56-Jährige bei Unfall mit vier Fahrzeugen verletzt

Bochum. Vier Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Montag (10.) in Bochum-Wattenscheid beteiligt. Eine 56-jährige Frau wird dabei verletzt.

Vier Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall am Montag (10. August) auf der Voedestraße in Wattenscheid beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr in Höhe des Martin-Luther-Krankenhauses. Dabei wurde eine 56-jährige Bochumerin verletzt.

Zunächst fuhr die Frau auf der Voedestraße in Richtung Wattenscheid-Mitte. Als sie an einem am rechten Fahrbahnrand wartenden Lastwagen vorbeifahren wollte, verschätzte sich die Frau offenbar und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr beherrschen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stieß sie zunächst gegen den Lkw und weiter gegen einen entgegenkommenden Wagen. Dieses Auto wiederum wurde durch den Zusammenstoß gegen ein parkendes Fahrzeug gedrückt.

Pkw musste abgeschleppt werden

Der Pkw der 56-jährigen Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur Feststellung ihrer Verletzungen wurde die Autofahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Voedestraße zwischen Swidbert- und Querstraße gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

