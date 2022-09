Bochum-Langendreer. Richtig groß wird wieder der Herbstmarkt in Bochum-Langendreer. An rund 50 Ständen kann gestöbert werden. Und es gibt noch weitere Aktionen.

Der Herbstmarkt am Alten Bahnhof hat schon eine lange Tradition in Bochum-Langendreer. In diesem Jahr öffnet er wie gewohnt am ersten Samstag im Oktober, am 1. Oktober, auf der Alten Bahnhofstraße zwischen Lünsender und Eislebener Straße und auf dem Platz „Am Stern“. Ab 10 Uhr bieten zahlreiche Kreative und Künstler ihre Produkte an.

Bochum: 50 Kreative und Künstler locken auf den Herbstmarkt

Eingeladen hat die Werbe- und Aktionsgemeinschaft Bochum-Langendreer (WAB) und viele Aussteller nahmen diese sehr gerne an. An fast 50 Ständen wird eine vielfältige Mischung an Produkten angeboten. Zwei Drittel der Anbieter sind schon lange dabei und fester Bestandteil des Kunst- und Kreativmarktes.

Wie in den vergangenen Jahren legt die WAB Langendreer wieder viel Wert auf eine abwechslungsreiche Zusammenstellung der Angebote. Diese sind bunt gemischt und bestehen aus selbst hergestellten Produkten aus dem Kunst- und Kreativbereich. Die Besucher des Marktes erwartet u. a. herbstliche Floristik, Patchwork-Arbeiten, Holzfiguren, handgestrickte Winterkleidung, Taschen, Unikate aus Stoff, nachhaltiger Holz- und Edelsteinschmuck sowie exklusiver Schmuck aus Leder mit Elementen aus Edelstahl, Holzarbeiten, Vogelnisthilfen, Insektenhotels und Futterhäusern sowie frisch hergestellter Honig, ausgefallene Gewürze und selbst gemachte Marmelade.

„Erstmalig im Angebot sind u. a. Karten und innovative Verpackungen aus Papier, Produkte, die mit der Technik des Fingerhäkelns entstanden sind und kreative Fotos, die schon in der Stadtbücherei ausgestellt wurden“ so Karsten Höser, Stadtteilmanager und Mitorganisator des Herbstmarktes. Das Angebot runden Langendreerer Initiativen ab.

Am Stand der Freien evangelischen Gemeinde Bochum-Ost können die Besucher wieder gegen Spenden „Pakete zum Leben“ schnüren lassen. In Zusammenarbeit mit Rewe Lenk werden die Lebensmittel zu Paketen gepackt, die anschließend zugunsten notleidender Menschen in Südost-Europa und insbesondere auch in die Ukraine verschickt werden.

