Wegen zwei Bränden in Bereich Hiltrop/Bergen ist am Dienstag eine 46-jährige Frau vom Landgericht zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss sie 200 Sozialstunden im Tierheim Bochum ableisten.

Im vergangenen Sommer hatte es eine rätselhafte Häufung von Bränden in der weiteren Nachbarschaft der Frau gegeben. Mehrfach brannte es im Unterholz. Nachdem es auch auf dem Balkon der 46-Jährigen brannte und die Feuerwehr mit Drehleiter alles löschen musste, wurde sie in U-Haft gesperrt. Sieben Monate lang. Erst während ihres Prozesses wurde sie freigelassen.

Zeugin löschte Brandstelle in einem Kornfeld

Angeklagt waren aber nur drei Fälle, und davon wurden ihr nur zwei nachgewiesen.

Am 16. März 2019 hatte sie laut Urteil einen Müllcontainer des USB an der Bergener Straße angezündet. Ein Grillanzünder wurde am Tatort gefunden. Und DNA-Spuren der Frau. Außerdem setzte sie 30. Juni 2019 frühmorgens zwischen 7.30 und 7.50 Uhr mit einer Zigarette eine Taschentuch-Box in einem Kornfeld an der Bergener Straße in Brand. Halme kokelten an. Eine Zeugin sah die Rauchentwicklung zufällig und löschte alles mit einer Wasserflasche.

„Das ganze Feld hätte abfackeln können“, sagt Richterin Frauke Seyda. Schließlich stand das Feld meterhoch in voller Blüte. „Es war ein hohes Gefährdungspotenzial. Es herrschten Hitze und Dürre.“

Angeklagte wurde im erheblichsten Fall der Anklage freigesprochen

Beide Fälle gab die Angeklagte zu. Warum sie Feuer gelegt hatte, ist rätselhaft. „Wir tappen im Dunkeln, was die Motivation abgeht“, sagte die Richterin. Die nicht vorbestrafte Angeklagte war zur Tatzeit in einer schweren persönlichen Krise und nahm Medikamente.

Nicht geständig war sie aber zum Brand am 11. August auf ihrem Balkon in einem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort hatten Kunststoffmöbel und ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Fensterrahmen über. Durch die Hitze zerbarst das Fensterglas.

Die genaue Brandursache war im Prozess nicht aufzuklären, eine Zigarettenkippe nur einer Möglichkeit, keine Gewissheit. „Wir wissen es nicht. Und wenn wir es nicht wissen, sind Sie freizusprechen.“ Zur Tatzeit war die Angeklagte nicht zu Hause gewesen.