Bochum: 44-jährige Juristin leitet jetzt das Finanzamt Süd

Bochum. Das Finanzamt Bochum Süd hat eine neue Leiterin: die Juristin Dr. Sibylle Nagel-Brütting. Sie kennt die Finanzverwaltung wie aus dem Eff-Eff.

Neue Chefin des Finanzamts Bochum-Süd ist Dr. Sibylle Nagel-Brütting. Die 44-jährige Juristin hat zum 1. Januar die Nachfolge von Sabine Trübsand angetreten, die das Finanzamt fast sieben Jahre leitete und Anfang Dezember 2019 Jahres die Leitung des Finanzamts Marl übernahm.

Marion Michaelis, Finanzpräsidentin der Oberfinanzdirektion NRW sagte in einer Feierstunde: „Mit Dr. Sibylle Nagel-Brütting bekommt das Finanzamt eine Dienststellenleiterin, die viel Erfahrung aus verschiedenen Finanzämtern mitbringt und dazu noch verständnisvoll mit den Beschäftigten umgeht. Sie hat stets ein offenes Ohr für die Belange der Menschen in ihrem Umfeld und nimmt diese auf. Auch in fachlicher und organisatorischer Hinsicht kann sie durch ihre Erfahrungen viele Impulse einbringen.“

Finanzämter NRW nahmen 2018 insgesamt 134 Milliarden Euro ein

Nagel-Brütting begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung im Jahr 2004 beim Finanzamt Bochum-Süd. Es folgten Stationen außerhalb Bochums. Zuletzt war sie stellvertretende Dienststellenleiterin des Finanzamts Bochum-Mitte.

Mit der jetzigen Leitung des Finanzamts Bochum-Süd übernimmt sie die Verantwortung für 215 Beschäftigte und 34 Auszubildende. Das Finanzamt Bochum-Süd ist eins von 129 Finanzämtern in NRW. Deren Steuereinnahmen beliefen sich im Jahr 2018 auf rund 134 Milliarden Euro.