„Welch erfreulicher Anblick! Es gibt also doch noch Positives und Schönes in dieser belasteten Zeit!“ Das meint WAZ-Leserin Christa Kleine-Rumberg zu den Baumpflanzungen an der südlichen Königsallee in Höhe Kosterstraße.

„In der letzten Woche war ich erstaunt und sehr erfreut, dass die Königsallee auf beiden Seiten und dem Mittelstreifen auf mehreren Abschnitten mit jungen Bäumen in beachtlicher Anzahl bepflanzt wurden.“ Straßen-NRW teilte auf WAZ-Anfrage mit, dass dort 37 Bergahorne in die Erde gesetzt wurden. Sie sind zehn Jahre alt und kommen aus einer Baumschule. Es dauert ungefähr ein Jahr, bis sichergestellt ist, dass sie auch gut angewachsen sind.

Auch die Stadt Bochum wird noch im März viele Straßenbäume pflanzen

Auch an der südlichen Kemnader Straße in Stiepel kurz vor der Ruhrbrücke hat Straßen-NRW vor kurzem neue Straßenbäume gepflanzt, nachdem dort ein höchst umstrittener Kahlschlag stattgefunden hatte.

Auch die Stadt Bochum wird noch in diesem März zahlreiche Straßenbäume pflanzen. Baummanager Marcus Kamplade nannte am Montag ein paar Beispiele: 16 Linden an der Meesmannstraße in Riemke, 13 Ahornbäume an der Weindorfstraße in Wattenscheid, fünf Kirschen an der Fröbelstraße in Wattenscheid sowie 14 Schnurbäume an der Mettestraße in Laer. Schnurbäume sind besonders insektenfreundlich.

Bereits vor einigen Tagen hat Straßen-NRW damit begonnen, am Zeppelindamm in Wattenscheid auf der Feldseite 20 Stileichen und auf der Wohnbebauungsseite (Zollstaße) 20 Ahornbäume und 100 Eiben zu pflanzen. Sie sollen den Bewohnern Schutz vor Lärm und Licht bieten.