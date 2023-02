Bochum: 37-Jähriger vor Bahnhof mit Glasflasche attackiert

Bochum. Ein Bochumer (37) ist am Sonntag Hauptbahnhof von einem Unbekannten mit einer Glasflasche angegriffen worden. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Nach einer brutalen Attacke auf einen 37-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum sucht die Bundespolizei etwaige Zeugen. Die Tat hat sich demnach am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ereignet. Wie die Bundespolizei berichtet, kam ein 37-Jähriger mit mehreren blutenden Wunden im Gesicht auf die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof und gab an, kurz zuvor angegriffen worden zu sein.

Er sei vor der KFC-Filiale am Busbahnhof von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, berichtete der Bochumer. „Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann zu einer Bierflasche gegriffen und ihn mit dieser im Gesicht verletzt“, heißt es weiter. Dabei habe er sich einen großen Schnitt unter dem linken Auge zugezogen.

Angriff am Hauptbahnhof: Verletzter kam ins Krankenhaus

Die Bundespolizisten riefen einen Rettungswagen. Der Verletzte wurde versorgt und dann in eine Klinik gebracht.

Nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: „Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen, welcher sich am Bochumer Hauptbahnhof vor dem Schnellrestaurant (KFC) aufgehalten hat?“ Tatzeitpunkt war Sonntag, 19. Februar, gegen 19.30 Uhr. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Rufnummer 0800/68 88 000 entgegen.

