Bochum: 33 Einkaufswagen brennen – Jugendliche im Verdacht

Die Feuerwehr Bochum löschte den Brand an dem Supermarkt (Symbolbild).

Bochum. Unbekannte haben vor einem Supermarkt in Bochum 33 Einkaufswagen in Brand gesetzt. Verdächtig sind zwei Jugendliche. Die Polizei sucht sie.

Nach dem Brand von 33 Einkaufswagen in Bochum-Weitmar fahndet die Kripo nach zwei tatverdächtigen Jugendlichen. Sie sollen am Freitagabend (9.) gegen 23 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes an der Hattinger Straße 338 Feuer gelegt haben. Beschädigt wurde auch der Unterstand der Wagen. Verletzt wurde niemand.

Jugendliche sollen kurz nach Beginn des Feuers weggelaufen sein

Zeugen zufolge sollen die Unbekannten kurz vor Beginn des Feuers die Einkaufswagen über den Parkplatz geschoben haben. Als das Feuer ausbrach, seien sie in Richtung Innenstadt weggelaufen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Laut Polizei sind beide etwa 16 Jahre alt. Einer ist groß, schlank und hat dunkle Kleidung und eine schwarze Maske getragen. Der zweite Junge: deutlich kleiner als der andere, blonde lockige Haare, hellblaues T-Shirt.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet unter 0234 909 4105 oder -4441 um Hinweise.

