Bochum: 31 Jahre auf heißem Stuhl und bei Festen am Grill

Bochum-Harpen. Diakonie Ruhr verabschiedete Ute Waldbauer, Leiterin des Altenzentrums Bochum-Rosenberg, in den Ruhestand. Martina Gehring ist Nachfolgerin.

Mit einem Gottesdienst in der Vinzentiuskirche in Bochum-Harpen und einem Empfang im kleinen Kreis haben Kolleginnen und Kollegen sowie Weggefährten aus Diakonie und Kirche Ute Waldbauer in den verdienten Ruhestand verabschiedet. 31 Jahre lang leitete sie das Altenzentrum Rosenberg mit viel Herz und Engagement. Auch für die Weiterentwicklung der Altenhilfe in der Diakonie Ruhr setzte sie wesentliche Impulse.

„Wir verabschieden eine außerordentliche Persönlichkeit und Führungskraft“, so Geschäftsführer Jens Fritsch. Nach Stationen im Haus am Glockengarten und beim Johanneswerk übernahm die studierte Sozialarbeiterin Ute Waldbauer Anfang 1990 mit gerade einmal 29 Jahren die Leitung des Altenzentrums Rosenberg.

Damit wechselte sie auf einen heißen Stuhl, auf dem sie 31 Jahre durchhalten sollte: In der im Oktober 1981 eröffneten Einrichtung war sie bereits die achte Leitung. Zugleich trat sie in große Fußstapfen: Ihr Vorgänger Reinhard Quellmann hatte nach zweieinhalb Jahren auf diesem Posten die Leitung des neu geschaffenen Fachbereichs Altenhilfe übernommen, die er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2019 innehatte.

„Herr Quellmann hatte eine lange Liste für mich für das erste halbe Jahr“, erinnerte sich Ute Waldbauer. Außerdem war das Altenzentrum Rosenberg, das kürzlich mit einem internen Gottesdienst und einer Ausstellung aufgrund der Pandemie deutlich kleiner als geplant sein 40-jähriges Jubiläum feierte, nicht irgendein Haus. „Es war damals das Pflegeflaggschiff“, betonte Jens Fritsch. Mit 100 Plätzen (heute nach Umbau 96), 41 Wohnungen in der Seniorenwohnanlage und Begegnungsstätte war das Altenzentrum Rosenberg ein hochmoderner Komplex, der Wohnen, Pflege, Versorgung, Betreuung und Quartiersarbeit vereinte – und zudem ein echtes Bochumer Prunkhochhaus in der noch jungen Siedlung Rosenberg.

