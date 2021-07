Bochum: 30-Jähriger verunglückt mit Rasenmäher – Krankenhaus

Nach einem Unfall mit einem Aufsitz-Rasenmäher (Symbolbild) wurde die Hattinger Straße in Bochum vorübergehend gesperrt.

Bochum. Ein 30-Jähriger ist in Bochum mit einem Aufsitz-Rasenmäher so schwer gestürzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Fahrbahn wurde beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Aufsitz-Rasenmäher in Bochum ist ein 30-jähriger Mann verletzt worden.

Laut Polizei fuhr der Mann am Dienstag gegen 14 Uhr mit der Maschine über die Hattinger Straße stadtauswärts. In der Baustelle in Innenstadtnähe machte er aus bisher ungeklärter Ursache eine Vollbremsung, kippte vornüber und blieb dabei auf der Windschutzscheibe liegen.

Rasenmäher musste abgeschleppt werden

Mit leichten Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rasenmäher, der für den Straßenverkehr zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Beim Aufprall wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Die Polizei sperrte den Bereich während der Unfallaufnahme ab. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

