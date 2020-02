Bochum. 29 neue Darsteller haben beim Starlight Express in Bochum mit den Proben begonnen. Derweil kündigt das Theater für 2020 mehrere Sondershows an.

Jetzt greifen sie nach den Sternen: 29 Musical-Darsteller aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Schweden und den Niederlanden haben im Starlight Express in Bochum mit den Proben begonnen.

Einmal im Jahr ist „Bettenwechsel“ am Stadionring. Ein Großteil der Ensemble-Mitglieder verlässt Bochum; neue Kolleginnen und Kollegen nehmen ihre Plätze ein. So auch in diesen Tagen. Vier Monate dauert es bis zum ersten Auftritt der Starlight-Novizen am 3. Juni. Bis dahin stehen für Rusty, Pearl & Co. intensives Rollschuhtraining sowie Choreografie-, Gesangs- und Tanzproben auf dem Programm.

Starlight Express in Bochum: Neulinge auf Stadtrundfahrt

Zum Auftakt ging es auf eine Stadtrundfahrt. Um Bochum kennenzulernen, lud das Theater die Tänzer und Sänger erstmals zu einer vierstündigen Bus-Tour ein. Vom Bergbaumuseum über den Ruhrpark bis zum Bermudadreieck reichten die Stationen. „Viele unserer Darsteller sind mit Anfang 20 das erste Mal von zu Hause weg. Wir möchten, dass sie sich hier sofort heimisch fühlen“, sagt Starlight-Geschäftsführer Burkhard Koch.

Noch in angestammter Besetzung ist der Dauerläufer ins neue Jahr gestartet. Am Karnevalswochenende geht’s kunterbunt zu. Jedes Kind, das am Sonntag (23.) als Starlight-Waggon oder -Lokomotive verkleidet ins Theater kommt, erhält in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen nicht nur eine Freikarte, sondern darf gemeinsam mit allen anderen kleinen Jecken auf der Bühne ein Erinnerungsfoto machen. Anregungen und Bastelanleitungen für die Kostüme gibt’s auf www.starlight-express.de.

Sing-Along-Show erlebt Neuauflage

Vor allem bei jungen Fans beliebt ist auch der Starlight-Erlebnistag, der traditionell am Ende der Sommerferien präsentiert wird: diesmal am 11. August. Zuvor gibt’s am 30. April (21 Uhr) das „Rennen in der Mai“ mit Aftershow-Party und Live-Musik.

Eine Neuauflage erlebt im Herbst die Sing-Along-Show: Am 27. Oktober sind wieder alle Besucher zum Mitsingen aufgerufen.