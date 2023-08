Bochum: 27-jährige Schwangere von Verlobtem misshandelt

Bochum. Seine 27-jährige schwangere Verlobte soll ihr 34-jähriger Partner misshandelt haben. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Was jetzt schon bekannt ist.

Auf äußerst brutale Weise soll ein 34-jähriger Mann seine 27-jährige schwangere Verlobte misshandelt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, schwebte die Frau zeitweise in Lebensgefahr. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag, 26. August, in der gemeinsamen Wohnung des Paares. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 34-Jährige seine Partnerin gewürgt, geschlagen und getreten haben. Der Mann war zunächst flüchtig, konnte aber am Sonntag in der Wohnung von der Polizei festgenommen werden.

Beziehungsstreit stand am Anfang

Während der Auseinandersetzung, die auf einen Beziehungsstreit zurückgeht, war die ganze Zeit auch ein zweijähriger Junge, gemeinsames Kind des Paares, in der Wohnung in der Nähe des Werner Parks anwesend. Nach ersten Erkenntnissen verwüstete der 34-jährige ab etwa 24 Uhr zunächst das Mobiliar. Anschließend begann er, so die Polizei, seine Partnerin über mehrere Stunden lang immer wieder zu schlagen, zu treten und zu würgen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Bruder des Verdächtigen rief den Notarzt

Als am Samstagmorgen (26.) der 40-jährige Bruder des Tatverdächtigen in die Wohnung gekommen ist, verständigte dieser sofort den Notruf. Die 27-jährige Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand seit das ungeborene Kind wohlauf und auch der Zustand der Frau habe sich mittlerweile verbessert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die zwischenzeitlich auch eine Mordkommission eingerichtet hat, dauern nach diesem massiven Körperverletzungsdelikt an. Eine Richterin verkündete am Montag, 28. August, einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

