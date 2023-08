Bochum: 21-Jähriger nachts auf Baustelle – Festnahme

An der Feldsieper Straße 94 baut die Stadt gerade die Grundschule neu. In der Nacht zu Mittwoch wurde die Polizei zum Baustellengelände gerufen.

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen mutmaßlichen Diebstahlsversuch auf einer Baustelle vereitelt. Ein Mann wurde festgenommen, ein zweiter ist flüchtig.

Nach einem mutmaßlichen Diebstahlsversuch auf einer Baustelle in Bochum-Hamme sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Ein 21-jähriger Mann sei in der Nacht zu Mittwoch festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Eine zweite Person konnte flüchten.

Zeugen hatten demnach gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen gemeldet, dass sich zwei Unbekannte auf dem Baustellengelände an der Feldsieper Straße 94 aufhielten. Hier entsteht der Neubau der Grundschule. Polizisten rückten an, umstellten das Gelände und konnten einen polizeibekannten Duisburger stoppen. Er habe einen Schraubenzieher dabei gehabt und sei vorläufig festgenommen worden, hieß es.

Tatverdächtiger flüchtet – Polizei Bochum bittet um Hinweise

Die Polizisten durchsuchten das Gelände noch mit einem Diensthund; der zweite Tatverdächtige habe jedoch nicht entdeckt werden können. Die Ermittler gehen nach Polizeiangaben davon aus, dass die Verdächtigen auf dem Gelände einen Diebstahl begehen wollten. Beute wurde bei dem Festgenommenen indes nicht sichergestellt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise zur zweiten Person. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat KK31 unter 0234/909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

