Bochum: 20-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Bochum. Ein Autofahrer in Bochum hat am Freitagabend beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt.

Eine junge Frau ist am Freitagabend in Bochum beim Überqueren der Universitätsstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, lief die 20-Jährige gegen 20.40 Uhr bei grüner Ampel über die Unistraße in Richtung Brenscheder Straße. Ein Autofahrer, der von der Straße Am Langen Seil nach links auf die Unistraße in Richtung Markstraße abbiegen wollte, fuhr die Frau an.

Unistraße: Autofahrer übersah Fußgängerin beim Abbiegen

Er habe die Fußgängerin übersehen, gab der 28-jährige Bochumer bei der Polizei zu Protokoll. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Universitätsstraße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun weiter zum Unfallhergang. (red)

