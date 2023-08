Bochum: 18-Jähriger überrascht Einbrecher – der flüchtet

Auf unbekannte Weise war der Täter in eine Wohnung an der Höntroper Straße in Bochum eingedrungen (Symbolbild).

Bochum. Ein Einbrecher ist in Bochum in eine Wohnung eingedrungen, in der sich ein Bewohner (18) aufhielt. Sofort suchte der Täter das Weite.

Ein 18-jähriger Bochumer hat einen Wohnungseinbrecher überrascht.

Laut Polizei war der Täter am Samstag (19.) gegen 16.55 Uhr in die Wohnung an der Höntroper Straße eingedrungen und hatte die Räume durchsucht. Dabei stieß er auf den 18-jährigen Bewohner, der sich in seinem Zimmer aufhielt. Der Einbrecher flüchtete sofort.

Täterbeschreibung der Bochumer Polizei

So wird er beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, korpulente Statur, dunkle Augen, dunkle kurze Haare, dunkler Bart, blaue Kappe der Marke Nike, weiße T-Shirt mit grau-schwarzem Aufdruck, graue Jogginghose, grüne Umhängetasche, maskiert mit Skimaske. Er sprach deutsch mit Akzent. Zur Beute wurde bisher nichts bekannt.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, sich unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

