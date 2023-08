Bochum: 175. Geburtstag – Wir suchen besondere VfL-Momente

Borussia Dortmund kommt am Samstag ins Ruhrstadion - der VfL Bochum hat vor dem Kracher gegen den BVB aber einiges aufzuarbeiten. Annalena Fedtke, Markus Rensinghoff und Günther Pohl diskutieren, wie es zum 0:5 in Stuttgart kam. Und wer ihr Hoffnungsträger ist.

Bochum. Der VfL Bochum feiert seinen 175. Geburtstag. Im September gibt es Fan-Aktionen. Die WAZ fragt: Welches sind Eure VfL-Momente und Andenken?

Nach der 0:5-Auftaktklatsche in Stuttgart ist manchem Fan die Lust aufs Feiern vergangen. Die sollte sich spätestens bis zum 9. September wieder einstellen. Dann blickt der VfL Bochum auf sein 175-jähriges Bestehen zurück. Die WAZ weckt bis dahin blau-weiße Erinnerungen.

175 Jahre VfL: Jahreszahl 1848 geht auf Bochumer Turnverein zurück

„Achtzehnhundertachtundvierzig, nur damit es jeder weiß“, skandieren die Fans an der Castroper Straße. Was womöglich nicht jeder weiß: Es ist nicht der VfL, dessen Gründung so weit zurückliegt, sondern der Turnverein (TV) 1848. Der heutige Verein für Leibesübungen entstand erst 1938: als Zusammenschluss des TV 1848, der TuS Bochum 08 und Germania Bochum.

Die Jahreszahl 1848 sei gleichwohl „Sinnbild für Tradition und Geschichte unseres Clubs“, betont der Verein und wirbt für das Jubiläum, das im nächsten Monat mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen begangen wird.

Ausstellung, Familientag und Legenden-Spiel im September

– Am 7. September startet im Stadtarchiv an der Wittener Straße die Ausstellung „175 Jahre VfL – Trikots, Tore, Fußballwunder“. Gezeigt werden Exponate aus der Vereinsgeschichte – von der Gründungszeit bis in die Gegenwart. Die Ausstellung wird sechs Monate zu sehen sein.

– Am 9. September – die Bundesliga macht Länderspielpause – steigt am Vonovia Ruhrstadion ein Familien- und Mitmachtag. Nicht nur die Fußballabteilung, sondern der Gesamtverein mit allen anderen Sportarten ist eingebunden. Auf die Fans warten Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm.

– Der Ball rollt auch: Um 15.30 Uhr treten die VfL-Legenden gegen eine Ü40-Stadtauswahl an. „Damit soll die tiefe Verbundenheit von Stadt und Verein hervorgehoben werden“, heißt es in der Ankündigung. Am Abend folgt eine Gala in der Stadtwerke-Lounge.

Die WAZ fragt die Fans: Welches sind eure VfL-Momente?

Die WAZ Bochum möchte das Jubiläum mit spannenden blau-weißen Geschichten begleiten. Welche VfL-Momente sind Ihnen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unauslöschbar in Erinnerung geblieben – glückselige wie auch tieftraurige? Welche Erlebnisse, Treffen und Freundschaften, vielleicht ja sogar die große Liebe verbinden Sie mit den Spielen unserer Blau-Weißen?

Besitzen Sie Andenken an besondere, womöglich historische Spiele, Eintrittskarten, Unterschriften, Wimpel oder Trikots? Wir freuen uns auf Ihre Mail-Zuschriften an redaktion.bochum-waz@funkemedien.de; Stichwort: VfL-Jubiläum.

Fußball-Historiker ist zu Gast beim Fanprojekt Bochum

Derweil bereichert auch das Fanprojekt Bochum die VfL-Festwochen. „Fußballkulturelle Veranstaltungen rund um die Castroper Straße, eine der letzten Kultstätten der Bundesliga“, werden angekündigt. Titel: „Zeitspiel“. Auftakt ist am Donnerstag, 24. August. 60 Jahre nach dem ersten Bundesligaspieltag erzählt Hardy Grüne, Fußballhistoriker und von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als das „Gedächtnis des Fußballs“ betitelt, von der Entstehung der Liga.

„Die 1960er Jahre stehen insbesondere im Ruhrgebiet im Zeichen des Wandels. Aus Bochums Zechenlandschaft wird die Uni-, dann Opelstadt. Der Fußball entwickelt sich vom Arbeitersport zum Bestandteil der Kommerzindustrie. Das Premiumprodukt Bundesliga wird gegründet, quasi die erste nationale Superleague“, so die Ankündigung. Und der VfL? Auch über die Bochumer Höhen und Tiefen wird Hardy Grüne kenntnisreich plaudern.

Beginn im Fantreff (Castroper Straße 44, neben dem Finanzamt) ist um 19.30 Uhr. Anmeldung unter post@fanprojekt-bochum.de.

