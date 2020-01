Bochum. Nach einem Unfall mit einer Rollerfahrerin (17) sucht die Polizei einen Kastenwagenfahrer. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: 17-Jährige angefahren - Polizei sucht Kraftfahrer

Nach einem Unfall in Langendreer sucht die Polizei den Fahrer eines Kastenwagens. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte er eine Rollerfahrerin (17) gestreift, die dadurch zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 11. Januar, auf der Alten Bahnhofstraße. Die 17-Jährige fuhr dort in Richtung Unterstraße. Als sie sich gegen 17 Uhr in die Linksabbiegerspur einordnete, um an der Kreuzung in die Unterstraße abzubiegen, zog ein Kastenwagen rechts an ihr vorbei und streifte sie.

Kastenwagenfahrer bat zwar um Entschuldigung, fuhr dann aber sofort weiter

Die Jugendliche stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lieferwagenfahrer bat zwar um Entschuldigung und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Rollerfahrerin, bog dann aber in die Unterstraße ab, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern.

Der Fahrer hatte graue Haare, sein Wagen wird als „großer, schwarzer Kastenwagen“ beschrieben. Das Fahrzeug war Zeugenangaben zufolge ungewöhnlich laut. Der Kastenwagenfahrer sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234/909 5206 in Verbindung zu setzen.