Bereits gelöscht war der Küchenbrand, als die Feuerwehr am Freitagabend in Stiepel anrückte.

Feuerwehr Bochum: 16-Jährige löscht Brand in einer Küche in Stiepel

Bochum. Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Freitagabend nach Bochum-Stiepel gerufen. Bei deren Ankunft war das Feuer gelöscht: von einer Jugendlichen.

Zu einen Küchenbrand wurde die Feuerwehr Bochum am Freitagabend (5. November) nach Stiepel gerufen. In einem Haus in der Straße „Roggenkamp“ brannte eine Küchenzeile.

Feuer greift auf Dunstabzugshaube über

In der Küche des Hauses war ein Topf mit Fett in Brand geraten und hatte, so die Feuerwehr, bereits auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Der Brand selbst war durch das „beherzte Vorgehen“, wie es heißt, der 16-jährigen Tochter der Hausinhaber gelöscht worden. Sie haben dazu einen Feuerlöscher genutzt.

Nach dem das Haus gelüftet wurde, konnten die insgesamt 45 angerückten Feuerwehrleute aus der Innenstadtwache, der Hauptfeuerwache in Werne, der Freiwilligen Feuerwehr Stiepel sowie Höntrop und Eppendorf den Einsatzort wieder verlassen.

