Bochum: 1272 erhalten Schulunterricht in ihrer Muttersprache

Bochum. 1272 Bochumer Schülerinnen und Schüler haben auch Unterricht in ihrer Herkunftssprache. Angeboten werden elf Sprachen. Warum das Vorteile hat.

In Bochum gibt es viele Schülerinnen und Schüler, die neben Deutsch mit mindestens einer weiteren Sprache aufwachsen. Sie haben die Möglichkeit, in der Schule auch an Unterricht in ihrer Muttersprache teilzunehmen. 1272 Kinder und Jugendliche machen davon Gebrauch. Darauf verweist die Grünen-Fraktion, die dazu eine Anfrage im Schul- und Integrationsausschuss gestellt hat.

Die meisten der Schülerinnen und Schüler werden in Türkisch (472), Arabisch (225), Kurdisch (164) oder Griechisch (81) unterrichtet. Auch sieben weitere Sprachen werden angeboten, im Stadtgebiet gibt es dafür aktuell zwölf Stellen.

Unterricht in der Muttersprache: Grüne in Bochum sprechen von großem Vorteil

„Es ist gut und wichtig, dass es auch in Bochum entsprechende Angebote für die zahlreichen Muttersprachen gibt. Denn Mehrsprachigkeit ist in der heutigen Zeit ein großer Vorteil“, meint Anna di Bari, integrationspolitische Sprecherin der Grünen. Lange habe sich das Vorurteil gehalten, es sei nachteilig für Kinder, wenn zuhause nicht nur Deutsch gesprochen wird. Die Wissenschaft sehe das schon lange anders und erkenne viele positive Zusammenhänge, wenn Kinder auch Unterricht in den anderen Sprachen erhalten, mit denen sie aufwachsen.

